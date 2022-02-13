Советник главы офиса Зеленского сравнил идею закрыть небо с блокадой

Власти Украины не считают необходимым закрывать воздушное пространство страны, заявил Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады», — сказал он агентству.
Нидерландская авиакомпания KLM 12 февраля прекратила полеты на Украину из-за угрозы российского вторжения. В авиакомпании решение связали с корректировкой рекомендаций по поездкам — всей территории Украины присвоен красный код, означающий «никаких поездок».
Аналогичную меру рассматривает немецкая авиакомпания Lufthansa. Как сообщил РБК ее представитель, решение пока не принято, но перевозчик «очень внимательно следит за ситуацией на Украине». Германия также рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок на Украину.
12 февраля следовавший в Киев самолет авиакомпании SkyUp не смог приземлиться в аэропорту назначения и был вынужден сесть в Кишиневе из-за требований владельца воздушного судна — резидента Ирландии. Несмотря на усилия авиакомпании и готовность украинских властей обратиться к лизингодателю, владелец лайнера «предоставил категорический отказ», в то время как самолет уже летел в Киев.
Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник на авиарынке сообщило, что крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, 12 февраля разослали лизингодателям письмо о том, что страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине и над ее территорией перестанет действовать в течение двух суток, т.е. с 14 февраля.