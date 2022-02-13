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15:55 (мск), источник: ТАСС

В Австрии заявили, что не будут отказываться от «Севпотока — 2» по желанию других стран

ВЕНА, 13 февраля. /ТАСС/. Отдельные страны хотят, чтобы Вена отказалась от участия в «Северном потоке — 2», но она не последует чужому желанию, газопровод надо запустить в эксплуатацию, если вторжения России на Украину не последует. Об этом заявила в воскресенье министр цифровизации и экономики Австрии, являющейся вторым после Германии основным инвестором этот проект, Маргарете Шрамбёк.

Источник: Reuters

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от “Северного потока — 2”. Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV», — сказала министр на телепередаче канала ORF2.

По словам Шрамбек, иностранным государствам необходимо соблюдать международное верховенство закона и «нужна безопасность инвестиций OMV». «Поэтому если не будет вторжения, тогда, по нашему мнению, “Северный поток — 2” должен, естественно, быть принят в эксплуатацию», — заявила министр.

Возможные санкции Европейского союза против России из-за предполагаемой эскалации ситуации вокруг Украины болезненно скажутся на Австрии, отметила Шрамбёк. «Да, абсолютно. У нас хорошие экономические связи как с Украиной, так и с Россией», — сказала министр в ответ на вопрос, будут ли для Австрии болезненными возможные санкции ЕС.

Она также добавила, что Россия полностью выполняет договоры о поставках газа в Австрию.

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