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17:47 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский призвал к введению превентивных санкций против России

Правительство Украины выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и предлагает как можно скорее ввести санкции против России, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Источник: Reuters

У украинского лидера состоялся телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсуждалось, в том числе, введение ограничений против Москвы.

Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника.
приводит заявление Зеленского сайт его офиса

В ходе разговора собеседники обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров.

«Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — уточняется в сообщении.

В свою очередь Мишель подтвердил решительную и непреклонную поддержку ЕС суверенитета Украины.

Ранее в Госдепе допустили российскую провокацию на Украине.

Александр Сергеев

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