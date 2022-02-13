В Белом доме не смогли назвать дату «вторжения» России на Украину

Власти США не могут назвать конкретный день предполагаемого «вторжения» России на Украину, однако допускают, что оно может начаться «в любой день» и «очень скоро». Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Ведущий программы State of the Union Джейк Таппер спросил, когда власти США ожидают «начала боевых действий» со стороны России, а также попросил Салливана прокомментировать данные американской разведки о том, что предполагаемое «вторжение» начнется 16 февраля.
Мы не можем точно предсказать дату [»вторжения«], но мы уже какое-то время говорим о том, что сейчас существует “окно” [для начала боевых действий], и Россия может начать масштабные военные действия на Украине в любой день.
Салливан уточнил, что «окно» для возможного «вторжения» включает период до окончания Олимпийских Игр в Пекине (20 февраля). «Но конечно, оно может произойти и после Олимпийских игр», — добавил помощник президента.
«Или может случиться, что Россия изберет путь дипломатии. Но то, как они наращивали силы, то, какие маневры они совершали, делает вероятным, что масштабные военные действия начнутся очень скоро. Мы готовы работать над дипломатическим разрешением конфликта, но мы также готовы отреагировать решительным образом на военные действия России совместно с союзниками и партнерами», — продолжил Салливан.
Накануне издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что президент Джо Байден проинформировал союзников о возможном «вторжении» России 16 февраля. В переговорах, во время которых Байден сделал заявление, участвовали представители ЕС, НАТО, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании. Польши и Румынии.
Помимо этого, несколько источников в администрации президента также назвали 16 февраля. При этом британский чиновник сообщил об иной интерпретации данных разведки, а два европейских дипломата отказались верить в возможность наступления в этот день.
В качестве возможной даты «вторжения» 16 февраля также называл Der Spiegel. Bloomberg при этом писал о 15 февраля.
Госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что «вторжение» «может начаться в любой момент», в том числе во время Олимпиады.
Москва неоднократно отрицала подготовку к «вторжению» и обвиняла Запад в эскалации и подготовке провокаций. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что Киев готовится к разным сценариям развития событий, но главным врагом для Украины сейчас является паника.