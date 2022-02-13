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21:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина запросила встречу с Россией в рамках Венского документа в течение двух дней

Киев просит о встрече с Россией и всеми государствами—участниками Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ранее, по словам министра, Москва не ответила на запрос Киева в рамках данного механизма.

Источник: AP 2022

«Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — заявил Кулеба.

«Если Россия серьезно говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех государств-участников», — сообщил Дмитрий Кулеба.

Речь идет о Венском документе о мерах укрепления доверия и безопасности, который был принят странами—членами ОБСЕ (в организацию входят 57 государств) в 2011 году.

В разделе III говорится, что подписанты будут «конcультироватьcя и cотрудничать друг c другом в отношении любой необычной и незапланированной деятельноcти их военных cил вне меcт их обычного раcположения мирного времени», которая вызывает озабоченноcть. В документе прописан срок, предоставляемый на ответ, — 48 часов и упомянута возможность созыва многосторонней встречи.

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