Украина запросила встречу с Россией в рамках Венского документа в течение двух дней

«Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — заявил Кулеба.
«Если Россия серьезно говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех государств-участников», — сообщил Дмитрий Кулеба.
Речь идет о Венском документе о мерах укрепления доверия и безопасности, который был принят странами—членами ОБСЕ (в организацию входят 57 государств) в 2011 году.
В разделе III говорится, что подписанты будут «конcультироватьcя и cотрудничать друг c другом в отношении любой необычной и незапланированной деятельноcти их военных cил вне меcт их обычного раcположения мирного времени», которая вызывает озабоченноcть. В документе прописан срок, предоставляемый на ответ, — 48 часов и упомянута возможность созыва многосторонней встречи.
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