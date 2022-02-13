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22:53 (мск), источник: © РИА Новости

Украина выделила 600 миллионов долларов на гарантии для страховых компаний

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Источник: © РИА Новости

«Правительство выделяет 16,6 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов), чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины… Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей», — написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, деньги будут выделены из Резервного фонда Государственного бюджета с целью обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний.

В воскресенье украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.

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