Лидеры Украины и США обсудили санкции против России

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — сказал глава государства, слова которого приводит офис президента Украины.
Зеленский отметил, что украинская сторона «понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации».
Стороны обсудили шаги для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.
«Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины», — сообщил офис.
По его данным, президент Украины выразил надежду, что поддержка США поможет предотвратить распространение панических настроений.
Глава украинского государства отметил шаги США и других партнеров, которые продолжают оказывать Киеву «действенную» поддержку. «Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она среди прочего поможет предотвратить распространение панических настроений», — говорится в сообщении.
Зеленский пригласил Байдена посетить Киев и выразил надежду, что его приезд в ближайшие дни будет способствовать деэскалации.
«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — сказал Зеленский.
По данным офиса, стороны обсудили санкции «в случае эскалации агрессии Россией».