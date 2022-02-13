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13 февраля, источник: ТАСС

Лидеры Украины и США обсудили санкции против России

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре заверил американского лидера Джо Байдена, что украинская столица и крупные города страны находятся в безопасности.

Источник: Reuters

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — сказал глава государства, слова которого приводит офис президента Украины.

Зеленский отметил, что украинская сторона «понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации».

Стороны обсудили шаги для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.

«Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины», — сообщил офис.

По его данным, президент Украины выразил надежду, что поддержка США поможет предотвратить распространение панических настроений.

Глава украинского государства отметил шаги США и других партнеров, которые продолжают оказывать Киеву «действенную» поддержку. «Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она среди прочего поможет предотвратить распространение панических настроений», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Байдена посетить Киев и выразил надежду, что его приезд в ближайшие дни будет способствовать деэскалации.

«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — сказал Зеленский.

По данным офиса, стороны обсудили санкции «в случае эскалации агрессии Россией».

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