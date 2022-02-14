Электротранспорт встает на пути

Правительство приступает к фактическому запуску программы модернизации городского электротранспорта. Как сообщили «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, первые две заявки на финансирование проектов уже поданы — от Нижнего Новгорода и Курска с общим бюджетом в 42,5 млрд руб. и 12,4 млрд руб. соответственно.
Напомним, в рамках программы планируется обновление инфраструктуры и закупка новых трамваев и электробусов — в правительстве ее называют первым по своим масштабам комплексным решением таких проблем.
Для регионов вопрос стоит довольно остро: по представленным ранее данным Минтранса, из-за длительного недоинвестирования износ транспортных средств превышает 70%, а инфраструктуры — 80%.
Предполагаемый объем финансирования программы, рассказывают в аппарате Дмитрия Григоренко, оценивается в 400 млрд руб. Для реализации проектов требуются «длинные» деньги, поэтому в качестве источников рассматриваются инфраструктурные бюджетные кредиты, средства ФНБ (не более 25% стоимости проекта) и инвесторов (до 50%), а также кредиты ВЭБа.
Так, на субсидирование ставки по кредитам ВЭБ. РФ, сообщают в аппарате вице-премьера, в 2022—2024 годах планируется выделить 2,8 млрд руб. Как добавляют в самом ВЭБ. РФ, возможный объем инвестиций в такие проекты оценивается в 237 млрд руб.
В программе участвуют 13 городов (также Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Тверь, Пермь, Саратов, Уфа, Южно-Сахалинск и Ростов-на-Дону). В пятницу на совещании с ведомствами и губернаторами Дмитрий Григоренко призвал регионы ускориться — направить заявки в Минтранс необходимо уже к сегодняшнему дню, после чего они будут рассматриваться правкомиссией по оптимизации бюджетных расходов.
Летом, согласно поручению вице-премьера, минимум семь регионов должны приступить к строительно-монтажным работам и закупке подвижных составов.
Как поясняют в ВЭБ. РФ, проекты будут реализованы в рамках концессий — региональных или муниципальных, отбираться проекты будут Минтрансом. Поскольку получателями инфракредитов являются субъекты РФ, рассказывают в аппарате Дмитрия Григоренко, уже готовятся изменения в закон о концессиях, предполагающие возможность заключений таких соглашений одновременно с участием муниципалитета и региона. Предполагается, что до конца мая законопроект будет принят.
Как отмечает старший юрист Национального центра ГЧП (группа ВЭБ. РФ) Андрей Мельников, интерес у инвесторов к таким проектам есть — господдержка увеличит количество инициатив. Возможность регионов быть третьей стороной концессий, по его мнению, позитивно скажется на рынке: большинство проектов реализуется с привлечением кредитов, и это повысит их банкобильность.
По словам замруководителя направления «Экономика инфраструктурных отраслей» ЦСР Алексея Сафронова, электротранспорт — самый капиталоемкий, «даже у федерального бюджета нет столько средств, сколько требуется для быстрого приведения общественного транспорта к цивилизованному состоянию», с чем и связано привлечение частных инвестиций.
Предварительно, говорит он, после его модернизации смертность от ДТП в городах-участниках сократится на 15%, выбросы от транспорта — на 25%, а дополнительные доходы бюджетов составят около 10 млрд руб. в год.
Во время загрузки произошла ошибка.