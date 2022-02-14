В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США

«Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, это «один из столпов, который всегда хромал в ЕС», и «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах».
«Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», — добавил пресс-секретарь президента.
Эта ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах, подчеркнул собеседник агентства.
«Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — заключил Песков.