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07:13 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в этой части света начнут думать о своих интересах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это «один из столпов, который всегда хромал в ЕС», и «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах».

«Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», — добавил пресс-секретарь президента.

Эта ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах, подчеркнул собеседник агентства.

«Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — заключил Песков.

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