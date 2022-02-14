Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Дополнительный час сна уменьшает голод и помогает сбросить вес Потерять лишний вес можно, не садясь ни на какие диеты
Фоторепортажи
20International Landscape Photographer of the Year объявил победителей
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
09:52 (мск), источник: РБК

Минкультуры приостановило обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство культуры приостановило общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в действующей редакции. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

Источник: РИА "Новости"

«Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — сказано в пояснении.

При этом в Минкульте отметили, что в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля 2022 года, «за» документ проголосовало 100760 пользователей, а «против» — 78928.

Читайте также
Борьба с «культом эгоизма» войдет в госполитику защиты духовных ценностей

Там уточнили, что проект указа прошел обсуждения на двух площадках, в том числе в Общественной палате России, с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей. «Вместе с тем, в обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов», — заключили в министерстве.

Проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», разработанный Минкультом, был опубликован для общественного обсуждения в декабре 2021 года. В пояснительной записке к нему говорится, что документ разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента России Владимира Путина летом прошлого года.

К числу традиционных ценностей Минкульт относит, в том числе: права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, коллективизм, взаимопомощь, а также историческую память, преемственность поколений и единство народов России.

Среди основных тезисов документа:

  • сохранение и укрепление системы традиционных ценностей и сохранение исторической памяти;
  • необходимость обеспечить «моральное лидерство» России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей;
  • поддержка религиозных организаций традиционных конфессий;
  • сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, в том числе защита института брака «как союза мужчины и женщины»;
  • защита русского языка, в том числе от нецензурной лексики;
  • защита россиян от внешнего информационно-психологического воздействия;
  • противодействие распространению деструктивной идеологии.

Если этого не делать, в России может распространиться чуждый россиянам «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности», отрицание «идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда и позитивного вклада России», полагают авторы проекта. Эти явления, считают они, могут привести к «ослаблению государствообразующего русского народа», «формированию негативного отношения к воинской службе и государственной деятельности в целом», а также к распространению аморального образа жизни, вседозволенности, насилия, к росту употребления алкоголя и наркотиков.

После публикации документа глава СТД, народный артист РСФСР и лауреат госпремий Александр Калягин от лица коллег по театральной деятельности выступил с критикой проекта. «Ни с того ни с сего нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами <…> прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) невозможна без установления дополнительного контроля. <…>. Все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура? А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — говорилось в обращении Калягина, опубликованном на сайте СТД.

Кроме этого, в начале февраля с критикой проекта Минкульта также выступили руководители российских театров. В открытом письме они отметили, что этот проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине». Свои подписи под письмом поставили, в том числе, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук «Современника» Виктор Рыжаков, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умерла известная российская актриса: было всего 40 лет
Путин создал для Медведева новую должность
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь