Минкультуры приостановило обсуждение проекта о традиционных ценностях

«Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — сказано в пояснении.
При этом в Минкульте отметили, что в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля 2022 года, «за» документ проголосовало 100760 пользователей, а «против» — 78928.
Там уточнили, что проект указа прошел обсуждения на двух площадках, в том числе в Общественной палате России, с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей. «Вместе с тем, в обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов», — заключили в министерстве.
Проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», разработанный Минкультом, был опубликован для общественного обсуждения в декабре 2021 года. В пояснительной записке к нему говорится, что документ разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента России Владимира Путина летом прошлого года.
К числу традиционных ценностей Минкульт относит, в том числе: права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, коллективизм, взаимопомощь, а также историческую память, преемственность поколений и единство народов России.
Среди основных тезисов документа:
- сохранение и укрепление системы традиционных ценностей и сохранение исторической памяти;
- необходимость обеспечить «моральное лидерство» России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей;
- поддержка религиозных организаций традиционных конфессий;
- сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, в том числе защита института брака «как союза мужчины и женщины»;
- защита русского языка, в том числе от нецензурной лексики;
- защита россиян от внешнего информационно-психологического воздействия;
- противодействие распространению деструктивной идеологии.
Если этого не делать, в России может распространиться чуждый россиянам «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности», отрицание «идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда и позитивного вклада России», полагают авторы проекта. Эти явления, считают они, могут привести к «ослаблению государствообразующего русского народа», «формированию негативного отношения к воинской службе и государственной деятельности в целом», а также к распространению аморального образа жизни, вседозволенности, насилия, к росту употребления алкоголя и наркотиков.
После публикации документа глава СТД, народный артист РСФСР и лауреат госпремий Александр Калягин от лица коллег по театральной деятельности выступил с критикой проекта. «Ни с того ни с сего нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами <…> прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) невозможна без установления дополнительного контроля. <…>. Все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура? А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — говорилось в обращении Калягина, опубликованном на сайте СТД.
Кроме этого, в начале февраля с критикой проекта Минкульта также выступили руководители российских театров. В открытом письме они отметили, что этот проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине». Свои подписи под письмом поставили, в том числе, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук «Современника» Виктор Рыжаков, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и другие.
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