МИД Украины указал послу в Великобритании, что стремление в НАТО закреплено в конституции

«Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — сказал Николенко изданию «Сегодня».
Он также подчеркнул, что поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей Киева, но «при этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины».
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров также заявил, что послу Пристайко надо дать возможность объяснить его слова об отказе от членства в НАТО ради мира. «Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в конституции страны», — приводит слова пресс-секретаря издание «Страна». Он также добавил, что послу в Лондоне необходимо объясниться, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.