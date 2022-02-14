Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира по версии компании Wethrift

«В пятерку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом — он на седьмом месте и Дубаем — девятое место. Города в рейтинге оцениваются по восьми критериям: число ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, а также количество фото с хештегами города в Instagram и количество публикаций фото с закатами из Москвы», — говорится в сообщении.
Как отмечается в тексте, составители рейтинга обратили особое внимание на большое число парков в городе, идеально подходящих для романтических встреч — их 262, по этому показателю столица на четвертом месте.
По количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров и занимает седьмое место по числу хештегов в соцсетях: пользователи Instagram оставили метки «Москва» под 60 млн постов. Также попасть в десятку самых романтичных городов мира столице России помогло большое количество ресторанов, которых, по использованным Wethrift данным, в Москве свыше 560.
«В 2021 году информационный ресурс Upgraded Points также рассчитал стоимость романтического свидания в День святого Валентина в 120 крупнейших городах мира. Upgraded Points анализирует стоимость ужина из трех блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары. В Москве такая встреча обойдется влюбленным в среднем в 230 долл. или 17,1 тыс. руб. по текущему курсу. Из них 146 долл. — 10,9 тыс. руб. — будет стоить поход в театр, на ужин понадобится 65 долл. — 4,8 тыс. руб., пара коктейлей в баре будет стоить порядка 670 ₽, транспорт — 131 ₽», — добавляется в тексте.
В комплексе подчеркнули, что примерно столько же «романтический набор» стоит в Милане или Тайбэе — 228 долл., Стокгольме или Дубае 225 долл., Канберре или Дублине — 223 долл. В топ-3 самых дорогих городов для свиданий вошли Нью-Йорк, в котором свидание в День влюбленных обойдется в 566 долл., Бостон и Цюрих — 425 долл. Дешевле всего романтический день провести можно в Александрии — за 64 долл., Белграде и Алжире — 70 долл.