В Кремле оценили возможный отказ Украины от вступления в НАТО

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в эфире радио BBC допустил, что Киев может отказаться от планов вступить в Североатлантический альянс, чтобы избежать «войны». При этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил изданию «Сегодня», что ради сохранения жизней своих граждан Украина готова на любые форматы диалогов, однако планы страны вступить в НАТО закреплены в Конституции.
«Ну безусловно каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО — это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, устроило бы Кремль, если бы Украина сама решила не вступать в НАТО.
Тем не менее Песков обратил внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. «Поэтому вряд ли это можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Они были переданы Москве 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность документов.
В частности, из документов следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем.
В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать.