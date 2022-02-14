Единороссы предложили отправить в МИД проект обращения о признании ДНР и ЛНР

Напомним, 19 января депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Депутаты попросили признать самопровозглашенные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Проект обращения к президенту внесли 11 коммунистов: Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный. Они попросили спикера Госдумы Вячеслава Володина включить их проект постановления об обращении и само обращение к президенту в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.
Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в думском комитете по СНГ сообщает, что завтра, 15 февраля, на Совет Госдумы отправят два проекта о признании непризнанных республик Донбасса: первый в адрес президента, второй в МИД, — для ускорения процедуры. Как ранее сообщалось, что Совет Госдумы планирует рассмотреть это обращение в феврале.
В конце января секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил оказать помощь ДНР и ЛНР в поставках отдельных видов вооружения. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности этих образований и сдерживания «агрессии Киева». Турчак объяснил, что партия с тревогой относится к поставкам летального оружия на Украину из стран НАТО. Впоследствии глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев призвал руководство страны начать поставки военной продукции в регион.