Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным

«Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину», — сказал Путин.
Россия в середине декабря представила США и НАТО свои предложения по архитектуре европейской безопасности. Среди трех основных шагов, к которым призывала Москва, — недопущение расширения альянса на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
Россия внимательно изучила ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Лавров. Он отметил, что по ключевым предложениям России был получен отрицательный ответ. Западные страны сослались на право любого государства выбирать союзников и присоединяться к союзам, отметил министр, однако в Москве не считают это право «безусловным». Лавров добавил, что Россия будет продолжать добиваться конкретной реакции на свои предложения от каждой страны.
«Я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну — от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую — от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: “Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное — обеспечьте деэскалацию вокруг Украины”, — рассказал министр. Он назвал подобный ответ “пренебрежительным”.
При этом, по его словам, США и НАТО продемонстрировали «конструктивный» подход к ряду других вопросов — например, готовность к переговорам о мерах по отводу учений от линии соприкосновения России и НАТО, согласованию предельной дистанции сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также по другим военно-техническим мерам, предложенным Генштабом ВС РФ в 2020 г.
Отвечая на вопрос президента о том, есть ли у России шанс договориться с США и НАТО по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность Москвы, Лавров заявил о недопустимости «бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня».
Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда.
Сергей Лавровглава МИД РФ
Ранее, 11 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва рассмотрела ответ западных стран по гарантиям безопасности и представит свои соображения по этому поводу в ближайшее время.