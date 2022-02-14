Кремль объяснил большую дистанцию на встречах Путина с Шойгу и Лавровым

«Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства», — сказал он.
На прошедших 14 февраля встречах с Путиным оба министра сидели за длинным столом на расстоянии нескольких метров от президента. Так, Шойгу от Путина отделяли примерно пять-шесть посадочных мест, Лаврова — примерно такое же расстояние.
Это не первый раз, когда Путин проводит встречи с соблюдением дистанции в несколько метров.
Так, на переговорах с французским коллегой Эмманюэлем Макроном от 7 февраля и на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном от 1 февраля участников разделял шестиметровый стол.
После встречи Макрона и Путина источники Reuters сообщили, что у Макрона был выбор: сдать ПЦР-тест в России и получить возможность общаться с Путиным с близкого расстояния, или не делать этого и соблюдать дистанцию. Позднее в Кремле подтвердили, что Макрон действительно не стал сдавать ПЦР-тест по прилете и назвали это «нормальной практикой».
При этом на переговорах с президентом Аргентины Альберто Фернандесом 3 февраля между главами государств стоял лишь маленький столик. Встреча началась с обмена рукопожатиями, затем Путин и Фернандес обнялись. Глава Аргентины привит российской вакциной «Спутник V».