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18:38 (мск), источник: РБК

Кремль объяснил большую дистанцию на встречах Путина с Шойгу и Лавровым

Президента России Владимира Путина, а также министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова на встрече посадили на большом расстоянии друг от друга из-за коронавирусных ограничений и мер предосторожности, объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

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Источник: РИА "Новости"

«Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства», — сказал он.

На прошедших 14 февраля встречах с Путиным оба министра сидели за длинным столом на расстоянии нескольких метров от президента. Так, Шойгу от Путина отделяли примерно пять-шесть посадочных мест, Лаврова — примерно такое же расстояние.

Это не первый раз, когда Путин проводит встречи с соблюдением дистанции в несколько метров.

Так, на переговорах с французским коллегой Эмманюэлем Макроном от 7 февраля и на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном от 1 февраля участников разделял шестиметровый стол.

После встречи Макрона и Путина источники Reuters сообщили, что у Макрона был выбор: сдать ПЦР-тест в России и получить возможность общаться с Путиным с близкого расстояния, или не делать этого и соблюдать дистанцию. Позднее в Кремле подтвердили, что Макрон действительно не стал сдавать ПЦР-тест по прилете и назвали это «нормальной практикой».

При этом на переговорах с президентом Аргентины Альберто Фернандесом 3 февраля между главами государств стоял лишь маленький столик. Встреча началась с обмена рукопожатиями, затем Путин и Фернандес обнялись. Глава Аргентины привит российской вакциной «Спутник V».

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