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20:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский обратился к нации по поводу угрозы вторжения 16 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Он заявил, что Украину «пугают великой войной», но его страна «сильна, как никогда». Зеленский отметил, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины, но исключительно дипломатическим путем. 16 февраля — день, когда США ждут «российского вторжения» на Украину — Владимир Зеленский объявил «Днем единения», в который по всей стране вывесят национальные флаги и «покажут всему миру единство».

Источник: AP 2022

Зеленский сказал, что Украину «пугают великой войной» и назначают дату военного вторжения «уже не в первый раз». Он подчеркнул, что сейчас украинское государство «сильно, как никогда».

«Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — заверил он.

США ожидают, что Россия нападет на Украину в среду, 16 февраля, их мнение разделяет Великобритания. Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о проведении в эту дату «Дня единения».

«В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», — подчеркнул президент Украины.

Это уже третье обращение Владимира Зеленского к нации с начала года. 19 января он призывал украинцев не паниковать из-за слухов о российском вторжении, а 24 января заявил, что ситуация в стране находится под контролем властей. Силовые структуры Украины также не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление.

Напомним, американская разведка с осени 2021 года предупреждает о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину. Уже около 40 стран приступили к эвакуации дипломатов из Украины, а своих сограждан призвали как можно скорее уехать из страны. Россия на этом фоне также решила существенно сократить штат своего посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

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