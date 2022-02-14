Зеленский обратился к нации по поводу угрозы вторжения 16 февраля

Зеленский сказал, что Украину «пугают великой войной» и назначают дату военного вторжения «уже не в первый раз». Он подчеркнул, что сейчас украинское государство «сильно, как никогда».
«Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — заверил он.
США ожидают, что Россия нападет на Украину в среду, 16 февраля, их мнение разделяет Великобритания. Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о проведении в эту дату «Дня единения».
«В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», — подчеркнул президент Украины.
Это уже третье обращение Владимира Зеленского к нации с начала года. 19 января он призывал украинцев не паниковать из-за слухов о российском вторжении, а 24 января заявил, что ситуация в стране находится под контролем властей. Силовые структуры Украины также не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление.
Напомним, американская разведка с осени 2021 года предупреждает о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину. Уже около 40 стран приступили к эвакуации дипломатов из Украины, а своих сограждан призвали как можно скорее уехать из страны. Россия на этом фоне также решила существенно сократить штат своего посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.