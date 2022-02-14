Пентагон отреагировал на заявления Лаврова по Украине

В интервью CNN он прокомментировал слова Лаврова, который на встрече с президентом РФ выразил уверенность в сохранении шансов на договорное решение проблем безопасности и высказался за то, чтобы «продолжать и наращивать» дипломатические усилия.
«Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что все еще есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны», — сказал Кирби.
В то же время он утверждает, что развитие ситуации на местах диссонирует с заявлением российского министра.
«Мы хотели бы, чтобы ситуация развивалась по такому пути. Это заслуживает одобрения. С другой стороны, однако, даже когда он говорит, что для дипломатии есть место и время, российские военные продолжали в минувшие выходные наращивать силы на границе с Украиной», — сказал Кирби.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.