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01:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдепе оценили дальнейшие перспективы диалога с Россией

Глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс оценил дальнейшие перспективы диалога с Россией. Его слова передает ТАСС.

Источник: AFP 2022

По словам Прайса, Вашингтон еще не получил ответа от России на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что дальнейшие дипломатические контакты будут зависеть от реакции Москвы.

«Пока не было каких-либо конкретных обсуждений, когда такие дискуссии могли бы состояться», — заявил представитель Госдепа. Пресс-секретарь также заявил об отсутствии признаков деэскалации на Украине. По его словам, США пока не увидели со стороны РФ реальных действий в этом направлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на официальной встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что у Москвы есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности в Европе. Глава МИД напомнил президенту, что российская сторона в диалоге с НАТО настаивает на недопустимости бесконечных разговоров по вопросам, которые требуют решения сейчас.

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