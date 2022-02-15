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01:43 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что Путин готов к переговорам по вопросам безопасности

Пресс-секретарь президента РФ назвал Украину лишь частью большей проблемы гарантий безопасности для России.

Источник: AP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телекомпании CNN.

«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — сказал он.

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