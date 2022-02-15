Минские соглашения не будут выполнены на условиях России, заявил Кулеба

Как отмечается, генсек ООН подчеркнул, что ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины. Министр Кулеба отметил, что украинская сторона высоко ценит деятельность представительств ООН на Украине, в частности, усилия на гуманитарном направлении и работу Программы развития ООН. В то же время глава украинской дипломатии убежден, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения. Кулеба обратился к Гутеррешу с предложением использовать механизм «хороших услуг генерального секретаря ООН» для деэскалации.
В украинском МИД напомнили, что задействование механизма «хороших услуг генерального секретаря» происходит в рамках статьи 99 Устава ООН, предусматривающей право генсека доводить до сведения Совбеза ООН любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать международному миру и безопасности.
«Добрые услуги генерального секретаря» (визиты, встречи с представителями сторон конфликта, брифингование Совета безопасности, посреднические услуги, рекомендации по деэскалации и тому подобное) могут осуществляться им как лично, так и через назначенных специальных представителей, посланников или советников, и имеют целью предупредить эскалацию.
«Министр также обратил внимание генсекретаря на попытки России манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности. Он подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей — ред.)», — говорится в сообщении.
По словам министра, Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате. «Кроме того, Украина готова работать и в других форматах и активно работает над активизацией всех переговорных площадок», — отмечает украинский МИД.