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04:56 (мск), источник: РБК

Калужский губернатор объяснил ограничения для мигрантов «дисбалансом»

Решение ограничить в Калужской области привлечение мигрантов к работе в ряде сфер связано с «дисбалансом», заявил телеканалу РБК губернатор Владислав Шапша. Он признал, что регион быстро развивается, и ему нужны в том числе «руки иностранных специалистов».

Источник: РИА "Новости"

«Но мы видим, что в последнее время количество людей, которые стали приезжать в Калужскую область, совершенно перестало соотноситься с тем количеством, которое нам нужно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей экономики», — пояснил Шапша.

Губернатор отметил, что уровень квалификации прибывающих в область мигрантов не соответствует высокотехнологичной экономике региона. По его словам, сейчас в области живут около 50 тыс. мигрантов, занятых в экономике. «Это 5% от жителей Калужской области, это вполне управляемый процесс», — сказал он. Губернатор подчеркнул, что цель принятых им мер — не выгнать из региона мигрантов, а «найти баланс».

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Шапша раскритиковал государственную программу переселения соотечественников. «Она стала такой лазейкой по сути для людей, которые квалификацией не обладают, не знают русский язык», — сказал он. При этом изначально программа, по его словам, проявила себя «вполне неплохо», всего по ней в Калужскую область прибыли более 90 тыс. человек. «Большая часть из них — это жители наших славянских республик, которые близки нам по духу, по культуре. А в последние годы это явный крен в сторону людей, которые, скажем так, не очень близки к нам», — отметил губернатор.

Программа была запущена в 2006 году. «Соотечественники» — граждане России, живущие за рубежом, люди, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России и их потомки, а также те, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее жили в России. При переезде им может оказываться финансовая поддержка, для них доступна процедура упрощенного получения гражданства.

Шапша 11 февраля объявил о выходе Калужской области из программы по переселению соотечественников и подписал постановление, ограничивающее в 2022 году привлечение мигрантов к работе в торговле, на транспорте, в общепите и сфере подбора кадров. Губернатор также сообщил, что посетил один из миграционных центров и пообщался там с мигрантом, который не понимает по-русски «ни бельмеса», но у которого на руках есть сертификат о знании русского языка. «С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — заявил он тогда.

Прокуратура Калужской области после этого решила организовать проверку выдачи мигрантам сертификатов о владении русским языком.

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