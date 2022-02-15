МИД Афганистана обвинил США в невыполнении договоренностей

В интервью «РИА Новости» министр рассказал, что США обещали помочь с восстановлением Афганистана, но «вместо этого ввели санкции».
«США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях указано, что заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами», — уточнил Мутаки.
Он отметил, что новое правительство Афганистана все равно продолжит поддерживать с США экономические и дипломатические отношения.
Афганистан находится под контролем «Талибана» с августа 2021 года. На прошлой неделе президент США Джо Байден принял решение о передаче $7 млрд резервов афганского правительства на выплату компенсаций семьям американцев—жертв терактов и гуманитарным организациям, работающим с Афганистаном. Афганские власти раскритиковали это решение, а в МИД РФ заявили, что Вашингтон «чинит препятствия новым властям в Кабуле».