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09:31 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Афганистана обвинил США в невыполнении договоренностей

Власти США не выполнили ряд договоренностей, достигнутых на переговорах с террористической организацией «Талибан» (запрещена в России), заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки. По его словам, Вашингтон, в частности, не исключил из черных списков официальных представителей афганских властей.

Источник: Reuters

В интервью «РИА Новости» министр рассказал, что США обещали помочь с восстановлением Афганистана, но «вместо этого ввели санкции».

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«США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях указано, что заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами», — уточнил Мутаки.

Он отметил, что новое правительство Афганистана все равно продолжит поддерживать с США экономические и дипломатические отношения.

Афганистан находится под контролем «Талибана» с августа 2021 года. На прошлой неделе президент США Джо Байден принял решение о передаче $7 млрд резервов афганского правительства на выплату компенсаций семьям американцев—жертв терактов и гуманитарным организациям, работающим с Афганистаном. Афганские власти раскритиковали это решение, а в МИД РФ заявили, что Вашингтон «чинит препятствия новым властям в Кабуле».

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