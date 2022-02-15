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11:39 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о начале возвращения военных с учений

Вооруженные силы России завершили часть военных учений, подразделения Южного и Западного военных округов начинают возвращение в места дислокации, сообщили в Минобороны.

Источник: Reuters

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Воинские подразделения уже приступили к погрузке и уже 15 февраля направятся в свои гарнизоны, уточнил он.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что маневры проходят практически на всех флотах и во всех военных округах, назвав их «масштабными».

В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также проходят в Западном, Восточном, Центральном военных округах. участие в них принимает и Тихоокеанский флот.

С 10 по 20 февраля на территории Белоруссии проводятся российско-белорусские учения «Союзная решимость—2022». Военнослужащие отрабатывают отражение внешней агрессии против Союзного государства.

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