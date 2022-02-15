Шольц отказался от российского ПЦР-теста перед встречей с Путиным

«Да, но это не повлияет ни на характер встречи, ни на содержательность», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, немецкая сторона не объяснила свой отказ. «У всех свои протоколы, мы с уважением относимся», — ответил Дмитрий Песков.
Ранее сегодня немецкий таблоид Bild сообщил, что тест на коронавирус у Шольца взял врач немецкого посольства, которого пустили в самолет канцлера вместе с наблюдателем от российского правительства.
По данным издания, Владимир Путин требует, чтобы лидеры других стран, которые с ним встречаются, сдавали три ПЦР-теста накануне переговоров, а также еще один на борту самолета сразу после приземления в Москве.
В издании подчеркнули, что Олаф Шольц отказался от услуг российской стороны не из-за волнения о том, что образцы его ДНК попадут к российским властям. Ранее французские издания сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон по этой причине отказался сдавать российский тест на коронавирус.
Сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц приехал в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается, что основной темой встречи станет деэскалация вокруг Украины. Вчера, 14 февраля, канцлер Германии встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, основной темой переговоров стало напряжение вокруг возможного вторжения России на Украину.