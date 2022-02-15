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13:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц отказался от российского ПЦР-теста перед встречей с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал делать российский ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-колле с журналистами. Ожидается, что встреча пройдет за тем же длинным столом, что и переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, но это не повлияет ни на характер встречи, ни на содержательность», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, немецкая сторона не объяснила свой отказ. «У всех свои протоколы, мы с уважением относимся», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее сегодня немецкий таблоид Bild сообщил, что тест на коронавирус у Шольца взял врач немецкого посольства, которого пустили в самолет канцлера вместе с наблюдателем от российского правительства.

По данным издания, Владимир Путин требует, чтобы лидеры других стран, которые с ним встречаются, сдавали три ПЦР-теста накануне переговоров, а также еще один на борту самолета сразу после приземления в Москве.

В издании подчеркнули, что Олаф Шольц отказался от услуг российской стороны не из-за волнения о том, что образцы его ДНК попадут к российским властям. Ранее французские издания сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон по этой причине отказался сдавать российский тест на коронавирус.

Сегодня, 15 февраля, Олаф Шольц приехал в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается, что основной темой встречи станет деэскалация вокруг Украины. Вчера, 14 февраля, канцлер Германии встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, основной темой переговоров стало напряжение вокруг возможного вторжения России на Украину.

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