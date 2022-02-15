Решений по вопросу о признании ДНР и ЛНР не принималось, заявил Песков

«Я, конечно, не хотел бы забегать вперёд, пока, насколько я понимаю, никаких решений не принималось в Думе. То что этот вопрос в общественном мнении весьма и весьма актуален — это тоже ни для кого не секрет. Действительно, общественное мнение, люди наши очень болезненно реагируют на всё то, что происходит на Донбассе. Конечно, все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне того, что происходит вокруг, на фоне той напряженности», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что Россия неоднократно декларировала, что она останется приверженной минскому комплексу мер и тому, чтобы эти меры были воплощены в жизнь.
«Официальных каких-то дискуссий не ведётся, понятно, что наши народные избранники они, собственно, отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей. Мы тоже к этому относимся с пониманием, по-другому к этому относиться невозможно», — добавил Песков.