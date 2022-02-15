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16:21 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме заявили о готовноcти россиян отказаться от зарплаты ради Донбасса

Россияне готовы на понижение уровня жизни, которое может произойти из-за санкций после признания Донбасса. Такое мнение в ходе заседания парламента выразил депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. Трансляция с пленарного заседания велась на сайте нижней палаты российского парламента.

Источник: Госдума
Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты.
Казбек Тайсаев
депутат от КПРФ

Заявление Тайсаева прозвучало в ответ на вопрос представителя партии «Новые люди» Антона Ткачева, который усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради возможности признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.

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