В Госдуме заявили о готовноcти россиян отказаться от зарплаты ради Донбасса

Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты.
Казбек Тайсаевдепутат от КПРФ
Заявление Тайсаева прозвучало в ответ на вопрос представителя партии «Новые люди» Антона Ткачева, который усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради возможности признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.