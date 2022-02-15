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15:06 (мск), источник: РБК

Россия отказалась от запрошенной Украиной встречи по Венскому документу

Украина созвала встречу участников Венского документа после того, как Россия не ответила на ее запрос по поводу учений «Союзная решимость». Киев затребовал информацию о точных местах проведения учений и численности военных.

Источник: Reuters

Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».

В воскресенье, 13 февраля, Украина созвала встречу стран — участниц Венского документа, включая Россию. На такой шаг Киев пошел после того, как Москва не предоставила украинской стороне объяснений о военных учениях.

Объяснения Украина потребовала на фоне совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость». Она воспользовалась Венским документом, который ОБСЕ приняла в ноябре 2011 года. Согласно ему, при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая озабоченность по этому поводу, может направить запрос о предоставлении разъяснений.

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Украина потребовала, чтобы Россия указала точные районы проведения военных учений, сообщила дату их завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники», которые были задействованы.

Ответ на такой запрос, согласно Венскому документу, нужно предоставить в течение 48 часов. После его получения запросившая объяснения страна может потребовать встречи с представителями отвечающего государства. В ней могут участвовать и другие страны.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия не ответила на запрос, и Киев решил запросить встречу с ней и участниками Венского документа. Всего документ подписали 56 стран, которые входят в ОБСЕ, кроме Монголии. Среди них, кроме России и Украины, США, Великобритания, Германия и Франция. Встреча пройдет 15 февраля.

Учения России и Белоруссии «Союзная решимость» проходят с 10 по 20 февраля. В НАТО заявили, что Москва может использовать их для прикрытия возможного вторжения на Украину, о котором неоднократно писали западные СМИ. В Кремле, в свою очередь, по поводу опасений Запада насчет скорого начала войны посоветовали обратиться к «авторам страшилок, которые сидят за океаном» и твердят «мантру» о российской угрозе.

Утром 15 февраля Россия начала возвращать военных с учений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия в будущем продолжит проводить учения на своей территории, «где посчитает целесообразным».

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