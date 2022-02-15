Россия отказалась от запрошенной Украиной встречи по Венскому документу

Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».
В воскресенье, 13 февраля, Украина созвала встречу стран — участниц Венского документа, включая Россию. На такой шаг Киев пошел после того, как Москва не предоставила украинской стороне объяснений о военных учениях.
Объяснения Украина потребовала на фоне совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость». Она воспользовалась Венским документом, который ОБСЕ приняла в ноябре 2011 года. Согласно ему, при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая озабоченность по этому поводу, может направить запрос о предоставлении разъяснений.
Украина потребовала, чтобы Россия указала точные районы проведения военных учений, сообщила дату их завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники», которые были задействованы.
Ответ на такой запрос, согласно Венскому документу, нужно предоставить в течение 48 часов. После его получения запросившая объяснения страна может потребовать встречи с представителями отвечающего государства. В ней могут участвовать и другие страны.
Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия не ответила на запрос, и Киев решил запросить встречу с ней и участниками Венского документа. Всего документ подписали 56 стран, которые входят в ОБСЕ, кроме Монголии. Среди них, кроме России и Украины, США, Великобритания, Германия и Франция. Встреча пройдет 15 февраля.
Учения России и Белоруссии «Союзная решимость» проходят с 10 по 20 февраля. В НАТО заявили, что Москва может использовать их для прикрытия возможного вторжения на Украину, о котором неоднократно писали западные СМИ. В Кремле, в свою очередь, по поводу опасений Запада насчет скорого начала войны посоветовали обратиться к «авторам страшилок, которые сидят за океаном» и твердят «мантру» о российской угрозе.
Утром 15 февраля Россия начала возвращать военных с учений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия в будущем продолжит проводить учения на своей территории, «где посчитает целесообразным».