Генсек НАТО не увидел деэскалации после возврата войск России с учений

Признаков деэскалации кризиса вокруг Украины в связи с началом отвода российских войск пока нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
Западные страны в течение последних недель наблюдали обратное — продолжающееся наращивание российских сил и вооружений близ украинской границы, «что позволило бы России продвинуться на территорию Украины», заявил он.
По его словам, сам по себе отвод войск «не означает настоящую деэскалацию»: если российские силы и покинут позиции рядом с украинской границей, они могут оставить там военное снаряжение. Это позволит российским военным в случае необходимости вернуться на прежние позиции, уверен он. Ситуация все еще позволяет Москве осуществить нападение на Украину, но у России пока есть возможность «отойти от края пропасти», заявил генсек.
Столтенберг добавил, что в НАТО не намерены идти на компромиссы по ключевым для альянса принципам. При этом к обсуждению отношений России и НАТО в военно-политическом блоке готовы.
15 февраля Минобороны России заявило о начале возвращения сил Южного и Западного военных округов с учений. Ведомство также опубликовало кадры, на которых видна погрузка танков на железнодорожную технику. Позднее в Минобороны уточнили, что военные и боевая техника Южного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации в республиках Дагестан и Северная Осетия с учений в Крыму, а подразделения Западного округа направляются в места базирования в Нижегородской области.
О скором завершении части учений, которые проводит Россия, Минобороны объявило накануне, 14 февраля. Как указывал министр Сергей Шойгу, масштабные маневры проходят почти на всех флотах и во всех военных округах. Кроме того, с 10 по 20 февраля на территории Белоруссии проходят российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».
Страны Запада обвиняют Россию в том, что, сосредоточивая войска у границ с Украиной, Москва готовит вторжение в соседнюю страну. Столтенберг предположил, что совместные учения России и Белоруссии могут быть маскировкой для организации нападения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов по отношению к Киеву.