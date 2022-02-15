Путин связал вопрос признания ДНР и ЛНР с выполнением Киевом Минских соглашений

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал президент.
Происходящее сейчас в Донбассе Владимир Путин назвал «геноцидом». Президент также заявил о частичном отводе войск с приграничных Украине территорий и сообщил, что Россия дальше будет действовать по плану, исходя из реальной обстановки на местах. Канцлер ФРГ назвал это хорошим знаком и выразил надежду на «продолжение тенденции».
По словам Шольца, признание Россией ЛНР и ДНР будет нарушением Минских договоренностей и приведет к «политической катастрофе». Канцлер Германии также сообщил, что придерживаться Минских соглашений должны все стороны, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня Госдума одобрила постановление КПРФ об обращении к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Спикер Госдумы Вячеслав Володин обосновал это решение тем, что Украина не соблюдает Минские договоренности. В украинском МИДе говорили, что расценят признание ЛНР и ДНР как выход России из Минских соглашений.