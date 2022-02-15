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17:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин связал вопрос признания ДНР и ЛНР с выполнением Киевом Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать ДНР и ЛНР, ориентируется на общественное мнение и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса. Он выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнил Минские соглашения. Путин отметил, что решить проблему Донбасса пока еще можно с помощью выполнения Минских соглашений.

Источник: Reuters

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал президент.

Происходящее сейчас в Донбассе Владимир Путин назвал «геноцидом». Президент также заявил о частичном отводе войск с приграничных Украине территорий и сообщил, что Россия дальше будет действовать по плану, исходя из реальной обстановки на местах. Канцлер ФРГ назвал это хорошим знаком и выразил надежду на «продолжение тенденции».

По словам Шольца, признание Россией ЛНР и ДНР будет нарушением Минских договоренностей и приведет к «политической катастрофе». Канцлер Германии также сообщил, что придерживаться Минских соглашений должны все стороны, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Госдума одобрила постановление КПРФ об обращении к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Спикер Госдумы Вячеслав Володин обосновал это решение тем, что Украина не соблюдает Минские договоренности. В украинском МИДе говорили, что расценят признание ЛНР и ДНР как выход России из Минских соглашений.

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