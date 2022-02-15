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18:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула предложения по безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии ситуацию вокруг Украины. Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по гарантиям безопасности, сообщил на переговорах Путин. Он отметил, что Киев игнорирует возможность мирного восстановления целостности страны. Шольц во время беседы выразил президенту России свою обеспокоенность ситуацией на границах Украины. Прошедшие в Москве переговоры лидеров двух стран длились чуть более трех часов.

Источник: РИА "Новости"

Россия не хочет войны, поэтому предложила обсуждать равную безопасности в Европе, заявил Владимир Путин. «Хотим мы этого или нет? Конечно, нет», — ответил Путин на вопрос Deutsche Welle, исключает ли он возможность войны в Европе. «Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — сказал Путин. «Что касается войны в Европе: федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно ситуации вокруг Украины», — сообщил президент России.

Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии.
Владимир Путин
президент России

Он отметил, что это был «очень плохой пример».

«Все так же игнорируются возможности мирно восстановить территориальную целостность путем прямого диалога с Донецком и Луганском», — заявил Владимир Путин по итогам переговоров. «Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения минских соглашений и договоренностей 2015 года, а также договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах в “нормандском формате”, в том числе в Берлине и в Париже», — сказал Путин. Он отметил, что нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы и правовые аспекты особого статуса Донбасса. «На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», — сообщил Владимир Путин.

Олаф Шольц положительно оценил отвод части российских войск в места дислокации после учений и выразил надежду на продолжение этой тенденции. «Мы слышим, что отдельные подразделения отводятся, и это хороший знак. Надеемся, что эта тенденция продолжится», — сказал канцлер Германии на пресс-конференции. «Мой визит проходит под знаком кризиса, самого тяжелого и угрожающего кризиса за многие десятилетия в Европе. Военная деятельность России и концентрация российских войск вдоль границы заняли многое время в наших переговорах, а также вопросы о гарантиях безопасности, которые сформулированы Россией. Я высказал свою оценку ситуации с безопасностью, и то как мы и наши европейские партнеры оценивают эту ситуацию», — заявил Шольц.

«Мы озабочены, что 100 тыс. военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация», — сообщил Олаф Шольц. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война, отметил канцлер Германии (перевод «РИА Новости»).

Ранее президент Владимир Путин обсуждал ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Джо Байденом. Макрон для переговоров с Путиным посетил Москву, разговор с Байденом состоялся по телефону.

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