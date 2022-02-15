Путин: Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула предложения по безопасности

Россия не хочет войны, поэтому предложила обсуждать равную безопасности в Европе, заявил Владимир Путин. «Хотим мы этого или нет? Конечно, нет», — ответил Путин на вопрос Deutsche Welle, исключает ли он возможность войны в Европе. «Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — сказал Путин. «Что касается войны в Европе: федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно ситуации вокруг Украины», — сообщил президент России.
Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии.
Владимир Путинпрезидент России
Он отметил, что это был «очень плохой пример».
«Все так же игнорируются возможности мирно восстановить территориальную целостность путем прямого диалога с Донецком и Луганском», — заявил Владимир Путин по итогам переговоров. «Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения минских соглашений и договоренностей 2015 года, а также договоренностей, достигнутых на более поздних саммитах в “нормандском формате”, в том числе в Берлине и в Париже», — сказал Путин. Он отметил, что нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы и правовые аспекты особого статуса Донбасса. «На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения», — сообщил Владимир Путин.
Олаф Шольц положительно оценил отвод части российских войск в места дислокации после учений и выразил надежду на продолжение этой тенденции. «Мы слышим, что отдельные подразделения отводятся, и это хороший знак. Надеемся, что эта тенденция продолжится», — сказал канцлер Германии на пресс-конференции. «Мой визит проходит под знаком кризиса, самого тяжелого и угрожающего кризиса за многие десятилетия в Европе. Военная деятельность России и концентрация российских войск вдоль границы заняли многое время в наших переговорах, а также вопросы о гарантиях безопасности, которые сформулированы Россией. Я высказал свою оценку ситуации с безопасностью, и то как мы и наши европейские партнеры оценивают эту ситуацию», — заявил Шольц.
«Мы озабочены, что 100 тыс. военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация», — сообщил Олаф Шольц. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война, отметил канцлер Германии (перевод «РИА Новости»).
Ранее президент Владимир Путин обсуждал ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Джо Байденом. Макрон для переговоров с Путиным посетил Москву, разговор с Байденом состоялся по телефону.