МИД объяснил отказ России от участия во встрече ОБСЕ по Украине

«Мы могли бы оставить этот запрос без рассмотрения, поскольку в нем содержатся неприемлемые формулировки о статусе Крыма. В то же время, подтверждая приверженность открытости в военной области, сообщили, что никакой упомянутой в Главе III ВД-2011 “необычной” деятельности Россия у границ Украины не ведет, и, соответственно, нет никаких оснований для запуска механизма уменьшения опасности», — сказано в заявлении МИД.
Также Захарова указала, что Россия не видит оснований для созыва консультаций по Венскому документу. При этом она добавила, что Украина может, «злоупотребив положениями Венского документа», созвать совместное заседание Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета (ПС), двух директивных органов ОБСЕ.
Кроме этого, Мария Захарова заявила, что, по мнению России, Украина инициировала запрос, чтобы отвлечь внимание от собственной военной деятельности. «Если наши партнеры в рамках ОБСЕ действительно настроены заниматься уменьшением военной опасности, то им стоило бы обратить внимание на действия Украины и ее покровителей, которые такую опасность и создают», — дополнила Захарова.
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был подписан в 2011 году в рамках ОБСЕ. Документ предусматривает обмен информацией о военных силах и бюджетах, оборонном планировании и уведомление об определенных видах военной деятельности и проведение инспекций.
Украина инициировала экстренную встречу государств, входящих в Венский документ по вопросам укрепления доверия и безопасности, из-за того, что Россия не ответила на запрос Киева о предоставлении данных о военных действиях. Россия отказалась участвовать в этих встречах. Это происходит на фоне сообщений о скором вторжении России на территорию Украины. Ранее английский таблоид The Sun заявил, что вторжение начнется 16 февраля в 4:00 по московскому времени. Кремль не раз отрицал планы нападения на соседнее государство.