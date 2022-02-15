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22:16 (мск), источник: Lenta.Ru

США захотели письменной реакции России на предложения по безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что Вашингтон с нетерпением ждет получения от РФ письменной реакции на свой ответ на предложения по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Источник: AFP 2022

«Госсекретарь заявил, что США с нетерпением ждут письменного ответа России на документы США и НАТО, переданные Москве в прошлом месяце, в которых обозначены конкретные области для обсуждения вопросов европейской безопасности в координации с нашими союзниками и партнерами. Он принял во внимание заявление главы МИД РФ о том, что ответ будет передан в ближайшие дни», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее Лавров рассказал, что Россия в скором времени опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. «Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего», — уточнил дипломат.

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

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