США захотели письменной реакции России на предложения по безопасности

«Госсекретарь заявил, что США с нетерпением ждут письменного ответа России на документы США и НАТО, переданные Москве в прошлом месяце, в которых обозначены конкретные области для обсуждения вопросов европейской безопасности в координации с нашими союзниками и партнерами. Он принял во внимание заявление главы МИД РФ о том, что ответ будет передан в ближайшие дни», — говорится в заявлении Госдепа.
Ранее Лавров рассказал, что Россия в скором времени опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. «Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего», — уточнил дипломат.
В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.