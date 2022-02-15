Константин Затулин: «Признание ДНР и ЛНР развязывает Украине руки»

За проект, предложенный фракцией КПРФ, проголосовал 351 депутат. Свою позицию по этому вопросу мы попросили высказать первого заместителя главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.
— Константин Федорович, как вы сами проголосовали? Поддержали обращение к президенту?
— Нет, я не голосовал за этот документ.
— Моя точка зрения известна. Я признаю основания для того, чтобы это обсуждать. Обсуждение вполне может быть полезным. Но к чему приведет такое инициативное, одностороннее, такое немедленное признание Донецкой и Луганской народных республик? Только к одному — к отказу от Минских соглашений, к развалу всех существующих переговорных форматов, включая нормандский. Потому что в основе этого нормандского формата — минские договоренности.
В этом случае сами себе окажем медвежью услугу. Мы возвели Минские соглашения в ранг документа ООН, мы настаиваем на их исполнении. И сами же делаем шаг, который немедленно будет истолкован как расчленение Украины, который перечеркивает все эти договоренности.
Лучшего подарка для оголтелых на Украине представить себе нельзя.
Чем вдохновляются авторы обращения? Они об этом написали в своем тексте. С констатацией происходящего там все в порядке — она вполне удовлетворительна с точки зрения реальности. Но дальше авторы пишут, что признание республик обеспечит защиту их гражданам, приведет к разрядке международной напряженности и восстановлению региональной стабильности, положит начало процессу их международного признания…
Но все эти благородные цели путем признания в создавшейся сегодня обстановке не реализуются. Все будет с точностью до наоборот. Мы создаем повод для Украины отказаться от Минских соглашений, а может быть, и что-то похуже. Конечно, в том случае, если это предложение будет поддержано президентом. Уверен, что он его не поддержит.
Еще раз подчеркну: у нас нет других документов, лучших, чем Минские соглашения. Мы в течение всего этого времени подчеркивали свою приверженность им, корили Украину за то, что она саботирует соглашения, корили Запад за то, что он не надавливают на Украину. И Запад вынужден был маневрировать. Этот путь должен быть пройден.
Если вести речь о защите граждан, то защита должна быть обеспечена прежде всего военным путем. Я об этом неоднократно говорил: если Украина вдруг сорвется с цепи, нападает на Донецк и Луганск, мы должны вступиться. И тогда, кстати говоря, мы должны немедленно поставить вопрос о признании.
У нас уже был такой опыт — в 2008 году. Саакашвили напал на Южную Осетию — и тут же в полном соответствии с заранее объявленной мерой мы признали Южную Осетию и Абхазию.
Сегодняшнее обсуждение мы тоже могли бы вывести к этому: если вы нападете, то мы признаем — имейте это в виду. Вместо этого мы говорим: «Нет, мы все равно признаем». Но тем самым мы даем свободу рук Украине. Мол, раз Россия все равно собирается признать, какой смысл с ней вести переговоры? Другого пути, кроме военного, нет.
— Первая реакция президента на обращение звучит так: «Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений». В принципе, это подтверждает ваш прогноз.
— Ну конечно! Думаю, Владимир Владимирович, был в курсе того, что такое обращение может быть принято. И он может его использовать. Он может попробовать, например, обсуждая эту тему с западными партнерами, ссылаться на то, что у нас в государстве и обществе есть и такая точка зрения: наш парламент поддерживает идею признания и вы должны это учитывать.
То есть мы как бы берем на вооружение тот метод, который применяют по отношению к нам на Западе. Когда, например, администрация президента США, ведя с нами переговоры, начинает ссылаться на то, что какие-то вопросы они, может быть, и готовы были бы решить, но в конгрессе другие мнения, которые в Белом доме не могут не учитывать. Мы тоже можем вести подобную игру.
Но мы должны сознавать, что и они это используют в своих целях. И уже начали использовать. Они заявили, почитайте везде, что мы уже признали ДНР и ЛНР. Кстати, и многие наши журналисты на телеканалах путаются.
Говорят: «О, праздник, победа, мы признали!» И тут следует заявление МИДа Украины: «Россия вышла из Минских соглашений».
Можно иногда слышать, что мы ничего в Минске не подписывали. Как же не подписывали? Мы не сторона Минских соглашений, но мы гарант. И если мы признаем ДНР и ЛНР, значит мы отказываемся от своих гарантий. Но этим мы не укрепляем ДНР и ЛНР, а создаем казус белли.
Люди, которые готовили этот документ, не представляют себе всей сложности проблемы, всей глубины противостояния, того, какие силы в нем задействованы. Это, конечно, никакая не победа. На мой взгляд, это ошибка. Конечно, из лучших побуждений — как все ошибки.