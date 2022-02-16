Байден призвал дать шанс дипломатии и пригрозил санкциями против России

«Думаю, есть реальные способы обсудить наши обеспокоенности в области безопасности. США предложили конкретные идеи по установлению в Европе условий безопасности», — заявил глава государства. В числе предложенных американской стороной мер он назвал «способы контроля за вооружениями и обеспечению прозрачности». США и союзники готовы ввести санкции, включая меры в области экспортного контроля, если Россия вторгнется на Украину.
«Мы примем меры с долговременными последствиями, которые лишат Россию конкурентоспособности в экономическом и стратегическом плане», — предостерег он, отметив, что «Северный поток-2» не заработает в случае вторжения.
Кроме того, Байден анонсировал расширение присутствия США на территории стран НАТО, если Россия начнет военные действия. Он признал, что меры, которые Вашингтон обещает принять, отразятся и на жителях США. Но, по его словам, американцы понимают, что «защита демократии и свободы требует жертв».
Байден назвал деэскалацию возможной, но отметил, что Вашингтон пока не смог подтвердить отъезд части российских войск из регионов неподалеку от границы с Украиной. «Факт остается фактом: сейчас у России 150 тыс. военных у границы с Украиной», — заявил он.
«Соединенные Штаты и НАТО — не угроза для России, — подчеркнул американский лидер. — Украина не угрожает России. Ни у США, ни у НАТО на Украине нет ракетного оружия. И мы не планируем отправлять его туда. Россияне не являются нашей мишенью. Мы не хотим дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги».
Байден заявил, что не думает, будто Россия хочет «кровопролитной разрушительной войны с Украиной», потому что между двумя странами есть «прочные семейные, исторические и культурные связи». «Вторая мировая война была войной необходимости, но если Россия вторгнется на Украину, это будет война выбора, война без причины», — предостерег президент США. Байден отметил, что говорит это не для того, чтобы спровоцировать напряженность, а потому что это правда. Российские власти не раз заявляли, что не собираются нападать на Украину.