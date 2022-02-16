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03:41 (мск), источник: ТАСС

Блинкен не исключил «военную агрессию» России против Украины на этой неделе

Госсекретарь также выразил обеспокоенность тем, что Москва «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной.

Источник: AP 2022

ТАСС, 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в интервью телеканалу France 24 с утверждением о возможности акта «военной агрессии» России против Украины на этой неделе.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналиста телеканала о том, считают ли власти США, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность тем, что Москва «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения». «Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <…> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками [по этому поводу]», — подчеркнул он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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