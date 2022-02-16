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11:17 (мск), источник: © РИА Новости

На Майдане в Киеве прозвучал гимн СССР

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во время трансляции агентства Reuters из Киева прозвучал гимн Советского Союза, видеозапись размещена на YouTube-канале СМИ.

Британские таблоиды накануне назначили время «вторжения на Украину» — якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В Кремле с иронией прокомментировали эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.

Reuters запустило прямую трансляцию из украинской столицы под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». В описании к эфиру говорится, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако «Запад заявляет, что пока не видел доказательств».

Еще во время трансляции время от времени были слышны идущие фоном другие музыкальные произведения, а также звук, похожий на телевизионный эфир.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.

В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые «накачивают» Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

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