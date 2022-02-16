Таиланд разрешил привитым «Спутником Лайт» въезд в страну без карантина

По ее словам, «лица, привитые “Спутником Лайт”, могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой “песочница”.
Информация о включении в список разрешенных для въезда вакцин “Спутника Лайт” ранее появилась на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда.
Как убедился корреспондент ТАСС, при оформлении Thailand Pass уже сейчас можно выбрать и указать «Спутник Лайт», которым проводилась вакцинация, приложив подтверждающий сертификат.
С 1 сентября 2021 года при наличии сертификата об иммунизации «Спутником V» иностранцам было разрешено прибывать на Пхукет по туристической программе «песочница», которая позже распространилась на другие районы страны. С 1 ноября необходима регистрация в системе Thailand Pass для получения QR-кода, чтобы въехать в королевство по одной из трех схем — Test and Go, «песочница» и карантин.
С 1 февраля «песочница» доступна на Пхукете, в провинциях Краби, Пхангнга, Трат (остров Чанг), Сураттхани (острова Тао, Пханган, Самуи) и Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя).
Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе, — Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет.
«Включение “Спутника Лайт” в список разрешенных для въезда в Таиланд вакцин по программе “песочница” является очень большим шагом для развития туризма и увеличения пассажиропотока из России, — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. — На сегодняшний день большое число людей привито именно “Спутником Лайт”.
«В краткосрочной перспективе это поможет таиландской туристической отрасли получать большее количество путешественников», — уверен он.
По мнению Снеткова, ограничение «Спутника Лайт» «песочницей» не станет проблемой для российских путешественников.
«Подавляющее большинство туристов пользуется именно “песочницей”, поскольку реальные сроки проживания намного превышают обязательные семь дней, — продолжил он. — Многие продолжают ехать на Пхукет и с недавнего времени в Паттайю, которые как раз включены в эту туристическую программу, где проводят до двух-трех недель».
В начале февраля посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил российским журналистам, что посольство обратилось к властям королевства с просьбой включить препарат «Спутник Лайт» в список вакцин, разрешенных для въезда в страну без карантина.
«Песочницей» могут воспользоваться полностью вакцинированные от коронавируса путешественники из любых стран и территорий. Туристу необходимо забронировать гостиницу из списка одобренных и оплатить два ПЦР-теста, а также предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета.
В случае положительного результата или обнаружения коронавируса требуется сертификат о выздоровлении или подтверждение перенесенного заболевания, полученное минимум за 14 дней до поездки, но менее чем за 90 дней с даты обнаружения. Дети в возрасте до 17 лет, путешествующие с привитыми родителями, освобождаются от предоставления сертификата о вакцинации.
Среди документов, которые требуются для получения разрешения на въезд, также значится медицинская страховка с покрытием до $50 тыс.
Власти рекомендуют туристам выбирать полис, который покрывает весь период пребывания в стране и не менее 10 дополнительных дней в качестве меры предосторожности, если результат второго теста окажется положительным. Страховка должна покрывать стоимость лечения и другие медицинские расходы, связанные с заражением COVID-19, включая доставку в стационар, изоляцию в больнице, отеле или карантине.
В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В среду Минздрав проинформировал о 16,4 тыс. заразившихся и 27 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,63 млн, вылечились более 2,47 млн человек, умерли 22,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 49,2 млн человек.