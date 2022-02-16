Байден обратился к россиянам

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — сказал Байден.
Россия сосредоточила на границах с Украиной более 150 тыс. войск, отметил он. Вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами, их общую культуру и историю, сказал президент США. 77 лет назад народы вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории», напомнил Байден.
Он также заявил, что США не будет размещать ракеты на Украине. Он добавил, что факт отвода российских войск от украинской границы еще предстоит проверить.
Ранее президент США говорил европейским партнерам, что Россия может вторгнуться на Украину 16 февраля, писало Politico. Британский таблоид The Sun отмечал, что атака может произойти в четыре часа по московскому времени. Со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, The Sun писал о вторжении России под чужим флагом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти сообщения дезинформацией.
Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал публиковавшийся в СМИ «календарь» вторжения на Украину частью «беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе».
Президент Владимир Зеленский призывал западные СМИ и политиков не сеять панику, а министр обороны Алексей Резников отмечал, что риска скорого вторжения нет. По его словам, Россия не формировала ударные группировки на границе, несмотря на 119 тыс. военного контингента.
На фоне эскалации США, Великобритания, Польша и другие страны начали поставлять Украине вооружение. 15 февраля власти Украины запросили невоенную помощь у НАТО на случай чрезвычайной ситуации.