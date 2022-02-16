Роскомнадзор пригрозил запретом на рекламу «неприземлившимся» компаниям

«До конца месяца Роскомнадзор запустит меры принуждения для тех компаний, которые вообще не начали “приземляться” в России, в частности это запрет рекламы», — сказал Субботин.
Только две иностранные компании в полной мере выполнили закон — Apple и Spotify. Частично выполнили требования закона Tik-Tok, Likeme, Twitter, Zoom, Viber. Вообще не выполнили требования закона Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram, рассказал Субботин.
Зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей до 1 января 2022 года должны были открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Эти требования предусмотрены законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Тем, кто не выполнил требования нового закона, грозят запрет на рекламу, на прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения вплоть до блокировки ресурса в России. Всего, по данным Роскомнадзора, «приземлиться» в России должны были 13 зарубежных компаний.