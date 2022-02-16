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12:49 (мск), источник: © РИА Новости

Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА. 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества.

«Но президент акцентировал, что главное — это <…> помочь в урегулировании ситуации на юго-востоке (Украины. — Прим. ред.), а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», — заключил он.

Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания донбасских республик. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поприветствовали это решение. Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Москва готова делать все для решения проблем региона, а также отметил, что потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

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