Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

«Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению», — сказал представитель Кремля.
По мнению Пескова, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества.
«Но президент акцентировал, что главное — это <…> помочь в урегулировании ситуации на юго-востоке (Украины. — Прим. ред.), а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», — заключил он.
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту о необходимости признания донбасских республик. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поприветствовали это решение. Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Москва готова делать все для решения проблем региона, а также отметил, что потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.