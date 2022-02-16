В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с «Минском-2»

Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.
«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так…. Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль, что признание независимости республик ЛНР и ДНР будет нарушением Минских соглашений.