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13:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с «Минском-2»

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Кремле согласны, что признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

Источник: AP 2022

Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение ГД, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал минских договоренностей еще не исчерпан.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так…. Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», — заявил Песков, отвечая на вопрос, согласен ли Кремль, что признание независимости республик ЛНР и ДНР будет нарушением Минских соглашений.

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