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12:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу, но без угроз оно бы импонировало гораздо больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, можно только поприветствовать, что лидер одной из крупнейших стран мира «действительно думает о российском народе».

Источник: AP 2022

«Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало», — сказал он.

При этом Песков добавил, что речь Байдена импонировала бы еще больше, если бы американский лидер обратился и к украинскому народу с призывом не стрелять друг в друга никогда.

«Вот это было бы очень здорово», — заключило он.

Ранее Байден, обращаясь к гражданам России, заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он в очередной раз сказал, что возможность «нападения» остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.

Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время «вторжения» на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы «не проспать» нападение.

Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва подчеркивает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.

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