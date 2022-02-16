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14:30 (мск), источник: РБК

Эстонская разведка назвала новые сроки «вторжения» России на Украину

После несостоявшегося 15—16 февраля «вторжения» России, которое предсказывали на Западе, разведка Эстонии сообщила новые даты. По ее данным, Россия собрала самую большую за последние 30 лет группировку войск.

Источник: РИА "Новости"

Россия сосредоточила у границ с Украиной крупнейшую за последние 30 лет военную группировку, которая будет готова к вторжению со второй половины февраля. Об этом говорится в докладе внешней разведки Эстонии, опубликованном на сайте ведомства.

«По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. Как только военная готовность будет достигнута, для начала операции потребуется только политическое решение», — говорится в документе.

Его авторы пришли к выводу, что если Россия добьется дипломатического или военного успеха в украинском вопросе, то политическое и военное давление Москвы на страны Балтии может усилиться в долгосрочной перспективе.

«Даже если удастся убедить российское руководство отказаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы ко все более продолжительному военному давлению со стороны России», — отмечается в докладе.

По данным разведки, Россия дополнительно перебросила в этот регион более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных батальонов «Искандер» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов. При этом российская сторона обеспечила полную материально-техническую поддержку группировок войск.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на заявления об окончании учений и отводе войск, Москва увеличивает военное присутствие на границе с Украиной. «Мы видим, что они увеличили количество войск, и еще больше подразделений находятся в пути», — сказал он. «Если они действительно начнут выводить войска, мы будем это только приветствовать. Они всегда перебрасывали войска туда-сюда, поэтому то, что мы видим передвижение войск, боевых танков, не подтверждает реального их вывода», — уточнил Столтенберг.

15 февраля Минобороны России заявило о начале возвращения сил Южного и Западного военных округов с учений. Ведомство также опубликовало кадры, на которых видна погрузка танков на железнодорожную технику. Позднее в Минобороны уточнили, что военные и боевая техника Южного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации в республиках Дагестан и Северная Осетия с учений в Крыму, а подразделения Западного округа направляются в места базирования в Нижегородской области.

Некоторые страны Запада с осени 2021 года обвиняют Россию в том, что она сосредоточила группировку войск у границ с Украиной и готовит вторжение в эту страну. Москва неоднократно опровергала эти утверждения. В Киеве также на самом высоком уровне периодически заяляли, что угроза преувеличена. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал не поддаваться панике, поскольку она наносит вред экономике страны.

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