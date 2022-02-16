15:05 (мск), источник: Коммерсантъ
США расценят признание ЛНР и ДНР как отказ России от Минских соглашений
Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией будет расцениваться как попытка «взорвать суверенитет и целостность Украины», заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. По ее словам, признание республик Донбасса также будет означать отказ Москвы от Минских соглашений. В Кремле утверждают, что признание ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими договоренностями.