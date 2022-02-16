Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Древний остров в Бахрейне оказался рукотворным Его создали около 1200 лет назад
Фоторепортажи
51Названы победители проекта National Awards
10Празднование Крещения в регионах России
15:05 (мск), источник: Коммерсантъ

США расценят признание ЛНР и ДНР как отказ России от Минских соглашений

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией будет расцениваться как попытка «взорвать суверенитет и целостность Украины», заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. По ее словам, признание республик Донбасса также будет означать отказ Москвы от Минских соглашений. В Кремле утверждают, что признание ЛНР и ДНР не коррелируется с Минскими договоренностями.

Источник: Reuters

Шерман в интервью газете «Украинская правда» сказала, что если президент РФ Владимир Путин согласится признать независимость самопровозглашенных республик, то «это будет четкая и очередная попытка взорвать суверенитет и целостность Украины». «Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власти отвергли свои обязательства по Минским соглашениям, определяющим путь к политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем российских “прокси”», — убеждена она.

Вчера, 15 февраля, Госдума проголосовала за отправку Владимиру Путину обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР. Президент после этого объяснил, что Дума ориентируется на общественное мнение, но при этом уточнил, что решить проблему Донбасса пока еще можно с помощью выполнения Минских договоренностей. В МИД Украины говорили, что расценят признание ЛНР и ДНР как выход России из Минских соглашений.

Справка
Байден попросил россиян не бояться США и НАТО. Главное

Президент США обратился к россиянам, Песков посоветовал украинцам завести будильники, Белый дом пообещал не давить на Украину по членству в НАТО. Главное о напряженности вокруг Украины — в материале РБК.

Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Джо Байден: российское вторжение на Украину откладывается
Выкинул окурок - остался без машины. Новые штрафы КоАП
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь