Украина отказалась от сотрудничества со странами СНГ по антитеррору

В пояснительной записке к документу отмечается, что «вооруженная агрессия» РФ на территории Украины, «содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины» грубо нарушают права человека и основные свободы на Украине, приводят к гибели украинских военных и гражданских лиц, дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в стране.
«Эти действия России являются нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире, нарушают права и свободы людей, проживающих на территории Украины. Учитывая изложенное и то, что Украина в течение 2014 — 2015 лет не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, целесообразно прекращении участия Украины в деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ», — говорится в документе.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу.
Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что «часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время». Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.