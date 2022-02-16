Польша и Венгрия проиграли суд по многомиллиардной помощи от Евросоюза

Базирующийся в Люксембурге суд Евросоюза в среду отклонил иски Польши и Венгрии против применения механизма, который увязывает выделение средств из общего бюджета Евросоюза с соблюдением принципа верховенства права странами ЕС — реципиентами финансовой помощи. «Суд отвергает эти действия Польши и Венгрии», — объявили по итогам заседания.
Поскольку рассмотрение дела имеет приоритетную важность для Евросоюза, оглашение вердикта впервые в истории суда ЕС транслировалось в прямом эфире.
Позднее в Twitter-аккаунте суда ЕС было опубликовано более развернутое сообщение. «Суд ЕС отклоняет иски Венгрии и Польши против принятого в 2020 году механизма, который обуславливает бюджет ЕС соблюдением верховенства права государствами-членами», — говорилось в сообщении.
Такое решение суда ЕС открывает возможность для Еврокомиссии задействовать механизм против Варшавы и Будапешта, однако это решение еще должно быть рассмотрено в Европарламенте. Рассмотрение вопроса будет носить скорее формальный характер, поскольку Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию задействовать механизм в отношении двух стран.
Основаниями для этого в случае Польши станет судебная реформа страны, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость польских судей, а также отказ от признания верховенства европейского права над польским.
Венгрию же критикуют за непрозрачность госзакупок, коррупцию, антимигрантскую политику и отношение к ЛГБТ.
В случае задействования механизма он может оказать влияние на выделение средств из бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Таким образом, Польша рискует потерять до €75 млрд, а Венгрия — не менее €22,5 млрд. С момента вступления в ЕС в 2004 году Польша была главным бенефициаром, которому выделялись наибольшие суммы из европейского бюджета.
Судебная реформа в стране уже привела к блокировке транша от фондов ЕС на €36 млрд для восстановления страны после пандемии. В случае с Венгрией был заблокирован транш на €7 млрд.
В Варшаве уже раскритиковали решение суда ЕС. Так, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил на брифинге, что у Еврокомиссии нет оснований начинать такие процессы (задействование механизма. — РБК) в отношении Польши.
«Расширение трактатов ЕС подобным образом плохо для Европейского союза, так как приводит к правовой неопределенности и политическому напряжению, которые никому не нужны», — сказал он. Он добавил, что Польша и Венгрия считают подобные действия опасными.
В свою очередь, заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета сообщил, что Варшава может отказаться платить взносы в бюджет ЕС, если выделение средств для страны будет заблокировано. В Венгрии пока не прокомментировали решение суда.
Во время загрузки произошла ошибка.