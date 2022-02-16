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18:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин поддерживает запрет использования криптовалюты для платежей

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство поддерживает точку зрения ЦБ о необходимости запретить платежи в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте. При этом ведомство предложило ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов в 50−100 тыс. руб.

Источник: Reuters

«Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчеты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация», — рассказал Силуанов на пресс-колле.

При этом, как заявил министр финансов, ведомство выступает за легализацию майнинга и его налогообложение, но необходимо ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов в размере 50−100 тыс руб.

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Антон Силуанов также сообщил, что Минфин и Банк России продолжат попытки по регулированию разногласий по вопросам криптовалюты. Если ведомства не смогут договориться, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласий.

8 февраля правительство опубликовало концепцию по регулированию криптовалют. Согласно концепции, до 18 февраля правительство и Банк России подготовят законопроект об обращении цифровых валют в РФ, в котором криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов.

После Банк России заявил, что концепция Минфина не устраняет все риски, и направил в правительство свою позицию по утвержденной концепции регулирования криптовалют.

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