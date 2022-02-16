Минфин поддерживает запрет использования криптовалюты для платежей

«Мы согласны с Центральным банком, что нельзя рассчитываться в криптовалюте, так же как у нас есть запрет на расчеты в валюте других стран. Абсолютно идентичная ситуация», — рассказал Силуанов на пресс-колле.
При этом, как заявил министр финансов, ведомство выступает за легализацию майнинга и его налогообложение, но необходимо ввести лимит на криптовалюту для неопытных инвесторов в размере 50−100 тыс руб.
Антон Силуанов также сообщил, что Минфин и Банк России продолжат попытки по регулированию разногласий по вопросам криптовалюты. Если ведомства не смогут договориться, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласий.
8 февраля правительство опубликовало концепцию по регулированию криптовалют. Согласно концепции, до 18 февраля правительство и Банк России подготовят законопроект об обращении цифровых валют в РФ, в котором криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов.
После Банк России заявил, что концепция Минфина не устраняет все риски, и направил в правительство свою позицию по утвержденной концепции регулирования криптовалют.