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19:54 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский утвердил стратегию, в которой заявляется об «угрозах» от России

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, в которой заявлено, что от РФ исходят «угрозы». Документ опубликован в среду на сайте главы государства.

Источник: AP 2022

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года “О Стратегии обеспечения государственной безопасности”. Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности. Кабинету министров Украины утвердить план мер по реализации Стратегии обеспечения безопасности и с участием субъектов обеспечения государственной безопасности его выполнения», — говорится в сообщении.

Согласно стратегии, документ определяет «реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности».

Одной из угроз безопасности Украины называется Россия. Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года.

Стратегия основывается на принципах: верховенства права, законности, прозрачности, подотчетности и демократического гражданского контроля над функционированием сектора безопасности и обороны; неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина; соблюдения норм международного права, участия в интересах Украины в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности, межгосударственных системах и механизмах международной коллективной безопасности, противодействию терроризму и его финансированию, транснациональной организованной преступности.

Кроме того, в документе указывается, что «Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки».

Подчеркивается, что деструктивная пропаганда как извне, так и внутри Украины, используя общественные противоречия, «разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство».
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Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу дня опубликования.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее «страной-агрессором». РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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