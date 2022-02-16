16 февраля, источник: Коммерсантъ
Европарламент утвердил кредит Украине на €1,2 млрд
Большинство депутатов Европарламента проголосовали за выделение кредита Украине на €1,2 млрд. Деньги будут направлены двумя траншами по €600 млн.
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Решение направить «макрофинансовую помощь» поддержали 598 депутатов, против выступили 55 человек, следует из данных Европарламента. Деньги пойдут на поддержку макроэкономической стабилизации и на реформы.
О направлении Украине €1,2 млрд в январе сообщала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, финансовая поддержка поможет «удовлетворить потребности» Украины из-за «конфликта» с Россией. Франция в начале февраля решила выделить Киеву такую же сумму — €1,2 млрд. США накануне, 15 февраля, предложили предоставить Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд.