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16 февраля, источник: Коммерсантъ

Европарламент утвердил кредит Украине на €1,2 млрд

Большинство депутатов Европарламента проголосовали за выделение кредита Украине на €1,2 млрд. Деньги будут направлены двумя траншами по €600 млн.

Источник: AP 2022

Решение направить «макрофинансовую помощь» поддержали 598 депутатов, против выступили 55 человек, следует из данных Европарламента. Деньги пойдут на поддержку макроэкономической стабилизации и на реформы.

О направлении Украине €1,2 млрд в январе сообщала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, финансовая поддержка поможет «удовлетворить потребности» Украины из-за «конфликта» с Россией. Франция в начале февраля решила выделить Киеву такую же сумму — €1,2 млрд. США накануне, 15 февраля, предложили предоставить Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд.

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